Robertet: un concert d'actionnaires franchit les 50% information fournie par Cercle Finance • 06/03/2025 à 15:08









(CercleFinance.com) - Maubert SA, le Fonds Stratégique de Participations SICAV et Peugeot Invest Assets SAS ont déclaré à l'AMF avoir franchi de concert en hausse, le 25 février 2025, les seuils de 5%, 10%, 15%, 20%,

25%, 30%, 1/3, et 50% du capital et des droits de vote de la société Robertet SA et détenir de concert 53,33% du capital et 60,64% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'entrée en vigueur d'un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert entre les membres précités et de l'annulation de 136 292 actions Robertet autodétenues.





Valeurs associées ROBERTET 815,00 EUR Euronext Paris -0,49%