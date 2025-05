ROBERTET : ROBERTET ORGANISE SON PREMIER CAPITAL MARKETS DAY A GRASSE ET PRESENTE SA FEUILLE DE ROUTE STRATEGIQUE SEED TO SUCCESS 2030

Grasse, le 22 mai 2025 - Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, tient aujourd'hui, à Grasse, son premier Capital Markets Day pour les analystes financiers et investisseurs institutionnels.

A cette occasion, Jérôme Bruhat, Directeur général de Robertet, ainsi que des membres de l'équipe de direction exécutive, présentent les fondamentaux, la feuille de route stratégique et les ambitions à moyen terme du Groupe Robertet.

Philippe Maubert, Président de Robertet déclare : « Robertet poursuit son développement régulier avec confiance, en s'appuyant sur les fondations qui font notre singularité depuis 175 ans : l'indépendance et le leadership du naturel. L'arrivée de nouveaux actionnaires et l'élargissement du conseil d'administration, qui s'ouvrira à la cinquième génération de la famille Maubert lors de la prochaine Assemblée générale, témoignent d'une dynamique renforcée. Elle conjugue continuité et vision à long terme, au service d'une croissance durable . »

Jérôme Bruhat, Directeur général de Robertet ajoute : « Ce premier Capital Markets Day marque une étape importante pour Robertet. Nous y partageons notre feuille de route à horizon 2030. Nous dévoilons notre ambition Seed to Success 2030 d'atteindre un chiffre d'affaires entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros et d'améliorer progressivement la rentabilité. Pour y parvenir, nous nous appuierons sur nos capacités d'innovation, notre ancrage industriel mondial et sur notre capacité à accompagner une clientèle variée, des grandes marques aux acteurs de niche. Cette trajectoire est portée par l'engagement continu de nos équipes . »

Ambitions à horizon 2030 : « Seed to Success 2030 »

À l'occasion du Capital Markets Day, Robertet présente ses ambitions à horizon 2030 et précise sa trajectoire. Le Groupe estime pouvoir atteindre un chiffre d'affaires compris entre 1,1 et 1,2 milliard d'euros à horizon 2030, soit une croissance annuelle moyenne de 5 à 7%, portée par une combinaison de croissance organique et d'acquisitions ciblées.

Les quatre divisions du Groupe – Parfumerie, Arômes, Matières Premières, Health & Beauty – contribueront à cette dynamique, avec une accélération attendue pour la division Health & Beauty , dont le poids dans le chiffre d'affaires devrait doubler d'ici 2030. L'Asie – incluant l'Asie du Nord, du Sud et l'Inde – devrait représenter près d'un quart des revenus à cet horizon.

Robertet entend améliorer son niveau d'EBITDA au-delà de 20 % du chiffre d'affaires et stabiliser son retour sur capital employé autour de 16 %. Le free cash-flow avant acquisitions pourrait atteindre entre 105 et 115 millions d'euros, soutenu par une stricte discipline de coûts et une gestion optimisée du besoin en fonds de roulement.

Enfin, la stratégie d'allocation du capital restera équilibrée, autour de trois priorités : maintenir un haut niveau d'investissements industriels et digitaux, poursuivre une politique ciblée de croissance externe et améliorer graduellement la rémunération des actionnaires, en fonction des résultats et des besoins de financement des projets de croissance.

Pour atteindre ces objectifs, Robertet mobilisera quatre leviers clés exposés ci-après.

L'expertise du naturel et la durabilité, au cœur de l'avantage compétitif du Groupe

Depuis 175 ans, Robertet fait du naturel le socle de sa stratégie. Porté par son modèle Seed to Scent® le Groupe s'appuie sur un sourcing intégré dans 60 pays et sur le portefeuille d'ingrédients naturels le plus vaste du marché avec plus de 10 000 références. Ce positionnement unique s'inscrit dans une dynamique de demande mondiale croissante pour des produits traçables et premium.

Pour affirmer son expertise de pionnier du naturel, Robertet déploie une stratégie qui améliore la résilience et la qualité des plantes, sécurise une diversité de sources responsables, développe des technologies à faible impact environnemental, et soutient les créateurs avec des matières premières naturelles d'exception.

En 2024, le Groupe a atteint un niveau record de 64 filières vérifiées ou certifiées RSE. Les ventes liées à son portefeuille de plus de 250 produits certifiés devraient doubler d'ici 2026.

Au-delà des certifications, Robertet agit sur l'ensemble des leviers de performance environnementale. Depuis 2020, le Groupe a réduit de 34 % son intensité carbone (Scopes 1 & 2) et de 36 % son intensité hydrique, une trajectoire qu'il poursuit grâce à des investissements ciblés dans ses filiales prioritaires.

Robertet a obtenu en 2024 la médaille EcoVadis Platinum, qui le place parmi les 1 % des entreprises les mieux notées en matière de performance RSE. Le Groupe prévoit de soumettre en 2025 de nouveaux objectifs de réduction d'émissions à la Science-based Target Initiative (SBTi).

Accélération dans les nouveaux marchés à fort potentiel

Depuis 2020, Robertet renforce son ancrage mondial avec six nouveaux centres de création et cinq sites industriels, notamment dans les zones géographiques à fort potentiel : au Brésil, en Indonésie, en Chine, au Mexique et au Moyen-Orient. L'acquisition de Sonarome en Inde marque une étape importante pour le renforcement du Groupe dans cette région clé, avec quatre sites et plus de 300 collaborateurs.

Cette stratégie se poursuivra et s'amplifiera sur la période 2025–2030, autour de dix pays [1] identifiés comme prioritaires, principalement en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Ces marchés devraient représenter plus de 50 % de la croissance du Groupe, avec un rythme de croissance de 10 %, deux fois supérieur à celui du marché mondial des arômes et des parfums.

Des plans d'action régionaux ciblés seront mis en œuvre pour développer les segments à forte valeur ajoutée, tandis qu'un plan d'intégration global permettra d'optimiser les synergies et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

L'innovation, catalyseur de croissance durable

L'innovation, levier historique de compétitivité pour le Groupe, s'appuie sur trois piliers stratégiques : Core Innovation , Augmented Naturality et Villa Blu . Robertet vise à accélérer le développement de produits naturels plus disruptifs et plus durables sur toute sa chaine de valeur, du sourcing à l'extraction, jusqu'à la création. Le Groupe investit également dans de nouvelles approches agricoles et biotechnologiques pour sécuriser des biomasses à haute performance, moins vulnérables aux effets du dérèglement climatique.

Villa Blu, le hub d'innovation dédié au naturel, joue un rôle clé dans l'identification et l'intégration d'innovations de rupture. Chaque année, une vingtaine de start-ups y sont accompagnées, enrichissant le pipeline d'innovation de Robertet, renforçant sa culture entrepreneuriale et ouvrant la voie à de nouveaux relais de croissance.

Un outil industriel mondial, agile et durable, au service de la croissance

Avec 31 sites dans 18 pays, Robertet dispose d'une empreinte industrielle conçue pour répondre aux besoins des marchés locaux tout en accompagnant ses clients internationaux. Flexible, évolutif et durable, ce modèle permet de répondre à des demandes complexes avec des délais courts et un haut niveau de personnalisation.

Robertet poursuivra son développement industriel avec de nouveaux projets en Indonésie, au Mexique et en Inde, ainsi qu'une modernisation de ses sites au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Chine. Le Groupe continue d'investir dans l'augmentation des capacités de production, l'automatisation des processus, et le renforcement des standards de sécurité & de qualité sur l'ensemble de ses sites.

***

Intervenants au Capital Markets Day :

Jérôme Bruhat : Directeur général du Groupe

: Directeur général du Groupe Julien Maubert : Directeur de la division Matières Premières, Directeur RSE

: Directeur de la division Matières Premières, Directeur RSE Arthur Le Tourneur d'Ison : Directeur de la croissance

: Directeur de la croissance Olivier Maubert : Directeur de la division Health & Beauty, Directeur Innovation, Président Villa Blu by Robertet

: Directeur de la division Health & Beauty, Directeur Innovation, Président Villa Blu by Robertet Isabelle Pardies : Directrice financière

: Directrice financière Hervé Bellon : Directeur des opérations

: Directeur des opérations Laurence Nhan : Directrice du développement durable

La présentation est disponible dans la section Informations Financières du site Robertet .

Calendrier financier

4 juin 2025 : Assemblée générale des actionnaires

25 juillet 2025 : Communication du chiffre d'affaires (non audité) du premier semestre 2025

11 septembre 2025 : Communication du résultat semestriel 2025

18 septembre 2025 : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2025

A propos du Groupe Robertet

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients naturels entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte plus de 2500 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1600 matières naturelles et de produits sur-mesure créés dans l'un de ses 17 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires net global dépassant 807 Millions d'Euros.

www.robertet.com

Contact Investisseurs

Isabelle PARDIES : ir@robertet.com

Contact Presse

Clélia REVINCI : clelia.revinci@robertet.co

TENEO : robertet@teneo.com / 06 17 96 61 41

[1] Inde, Chine, Indonésie, Brésil, Mexique, EAU, Vietnam, Arabie Saoudite, Thaïlande, Philippines,