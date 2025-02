ROBERTET : ROBERTET : CHIFFRE D'AFFAIRES 2024 EN HAUSSE DE +12%

Grasse, le 13 février 2025 - Le Conseil d'administration de Robertet s'est réuni le 12 février 2025 sous la Présidence de Philippe Maubert, pour examiner l'activité 2024 et les résultats. Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, publie un chiffre d'affaires 2024 à 807 millions d'euros, en solide progression de +12%.

A taux de change et périmètre comparable, la croissance organique du Groupe est de +10,3%. A taux de change constant : +12,7%. A périmètre constant : +9,6%.

Comptes consolidés (en milliers d'euros) 2022 2023 Variation

2023 vs 2022 2024 Variation

2024 vs 2023 Chiffres d'affaires 703 037 721 129 +2.6% 807 609 +12,0%

Au 31 décembre 2024, l'analyse de la variation du chiffre d'affaires, entre effet de périmètre, effet de change et croissance organique est la suivante :

Milliers d'€ CA 2023 Croissance organique Effets

Change Effets périmètre Variation Totale CA 2024 Total Groupe 721 129 +10.3% -0.7% +2.4% +12.0% 807 609

*CA annuel estimé et non audité

La croissance organique de +10,3% est portée par toutes les régions sans exception. Les nouveaux marchés comme l'Asie du Sud-Est, la Chine, l'Amérique Latine et le Moyen-Orient ont connu de fortes croissances, tandis que l'Europe et les USA ont délivré une performance très solide. L'Inde aussi connait une forte croissance grâce à l'acquisition et l'intégration réussie de Sonarome.

Toutes les divisions de Robertet contribuent à la croissance et évoluent de la manière suivante sur 2024 :

Les Matières Premières représentent 24,3 % du chiffre d'affaires et sont en hausse de +16,9%. Ce retour de la croissance marque la reprise du bio, la santé de la parfumerie de luxe et le restockage de certains clients après un point bas en 2023.

représentent 24,3 % du chiffre d'affaires et sont en hausse de +16,9%. Ce retour de la croissance marque la reprise du bio, la santé de la parfumerie de luxe et le restockage de certains clients après un point bas en 2023. La Parfumerie représente 39.4 % du chiffre d'affaires et croît de +16,4%. Cette performance remarquable est portée par le succès de nombreuses marques de parfumerie de niche dans le monde, notamment aux USA, en Chine et au Brésil.

représente 39.4 % du chiffre d'affaires et croît de +16,4%. Cette performance remarquable est portée par le succès de nombreuses marques de parfumerie de niche dans le monde, notamment aux USA, en Chine et au Brésil. Les Arômes représentent 33,7 % du chiffre d'affaires et augmentent de +4,9%. Cette solide augmentation repose sur l'apport de Sonarome en Inde et un fort intérêt pour les naturels de nos grands clients internationaux.

représentent 33,7 % du chiffre d'affaires et augmentent de +4,9%. Cette solide augmentation repose sur l'apport de Sonarome en Inde et un fort intérêt pour les naturels de nos grands clients internationaux. La division Health & Beauty représente 2.6% du chiffre d'affaires, en hausse de +9,4% sur l'année après avoir réussi à restaurer ses capacités de production au 2 ème semestre et continué à mondialiser la commercialisation de ses produits phares.

Robertet continue de déployer sa stratégie de produits naturels à forte valeur ajoutée, sa conquête de nouveaux marchés internationaux et sa feuille de route de développement durable qui lui a permis d'atteindre le statut Platinum Ecovadis 2024.

Comme mentionné lors des résultats du premier semestre 2024, nous anticipons une progression de l'EBITDA pour l'année 2024 plus élevée que celle du chiffre d'affaires.

***

Informations complémentaires

Les résultats annuels 2024 seront publiés le 14 avril 2025 , et seront suivis d'une conférence analystes et investisseurs à Paris le même jour.

Le rapport financier annuel de l'exercice 2024 sera disponible le 17 avril 2025 sur notre site internet.

Nous accueillerons analystes et investisseurs à Grasse le 22 mai 2025 pour un Capital Markets Day, dont les détails seront communiqués dans les prochaines semaines.

***

A propos du Groupe Robertet

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients naturels entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte plus de 2500 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1700 matières naturelles et de produits sur-mesure créés dans l'un de ses 17 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires net global dépassant 807 Millions d'Euros.

