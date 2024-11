ROBERTET : ROBERTET ANNONCE L'ACQUISITION DE PHASEX, PIONNIER DANS L'EXTRACTION SUPERCRITIQUE DE CO2 AUX ÉTATS-UNIS

Acquisition d'un acteur industriel pionnier dans l'extraction au CO 2 supercritique pour produits naturels, une technologie plus respectueuse de l'environnement et innovante

Ajout de nouvelles capacités et augmentation des capacités de production pour mieux servir les clients en Amérique du Nord

Fort développement de l'activité ingrédients en développant des nouvelles gammes de produits, notamment issus de la biomasse américaine, et de produits biologiques certifiés par l'USDA.

Grasse, le 4 novembre 2024 - Robertet, leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes, annonce la signature d'un accord pour acquérir Phasex, entreprise d'extraction au CO 2 supercritique notamment pour les produits naturels, basée dans le North Andover, Massachussets (Etats-Unis). Robertet renforce ses capacités et compétences de production en Amérique du Nord, qui représente l'un des marchés cibles de croissance du Groupe.

Phasex, précurseur de l'extraction au CO 2 aux Etats-Unis

Phasex est une entreprise pionnière dans l'extraction au CO 2 et se concentre principalement sur trois segments de marché : les produits naturels, la biopharmaceutique et les polymères. L'entreprise a été fondée en 1981 par Val Krukonis, l'un des précurseurs et ambassadeurs de l'utilisation de l'extraction supercritique au CO 2 pour un large éventail d'applications aux Etats-Unis.

L'extraction au CO 2 supercritique est une méthode innovante et écologique qui permet d'extraire des composants aromatiques ou fonctionnels de haute qualité à partir d'une biomasse solide ou d'une matière première liquide, en employant du dioxyde de carbone sous forme supercritique. Le CO 2 supercritique est une substance plus respectueuse de l'environnement que les alternatives que sont l'hexane, le butane ou l'éthanol. Le processus supercritique est basé sur l'utilisation de la pression et de la température qui créent la phase supercritique qui se situe entre un liquide et un gaz. Dans cette phase, le CO 2 offre un pouvoir de dissolution unique qui permet d'éliminer certains composants du matériau du substrat.

Depuis sa fondation, Phasex est restée à la pointe de cette technologie en réunissant les meilleurs experts mondiaux et en obtenant de multiples brevets américains couvrant diverses applications des fluides supercritiques. Phasex est unique par ses capacités car elle réalise des travaux de R&D et des essais pilotes jusqu'à la production à grande échelle.

Phasex compte 30 collaborateurs. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires annuel compris entre 5 et 12 millions d'euros au cours des cinq dernières années et ambitionne avec le soutien de Robertet de doubler ses revenus au cours des prochaines années.

Robertet, une présence renforcée en Amérique du Nord, région représentant le tiers de son CA mondial

L'objectif de cette acquisition est d'accélérer la croissance de Robertet en :

Renforçant les capacités de production et étendant l'offre d'extraction au CO2 aux clients nord-américains de Robertet, via l'intégration verticale d'un fournisseur avec qui il travaille étroitement depuis 2018.

Développant des nouvelles gammes d'ingrédients naturels, tant pour les arômes que pour les parfums. Une gamme de nouveaux produits sera notamment développée en tirant parti de l'utilisation de la biomasse nord-américaine et sud-américaine.

Réduisant les délais de mise sur le marché grâce aux synergies développées entre les équipes de Phasex et les équipes R&D de Robertet à Grasse, en France.

Robertet est établi en Amérique du Nord depuis 1993, où le Groupe a réalisé 264 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2023, soit 35% de son chiffre d'affaires global.

Jérôme Bruhat, directeur général de Robertet déclare : « L'acquisition de Phasex représente une avancée majeure pour nous. Robertet devient la première entreprise du secteur des Fragrances & Flavors à investir dans l'extraction au CO 2 en Amérique du Nord, en se focalisant sur des extraits à forte valeur ajoutée aussi bien pour l'Aromatique que pour l'industrie Nutra-cosmétique. En intégrant l'expertise de Phasex, nous consolidons notre position de leader dans les ingrédients naturels tout en développant des solutions plus durables et performantes pour nos clients. Cette opération renforce notre ancrage industriel en Amérique du Nord, l'un de nos principaux leviers pour atteindre notre objectif d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires global d'ici 2030 . »

John C. Quinn, directeur général de Phasex commente : « Rejoindre Robertet est une formidable opportunité pour Phasex de poursuivre son développement et de renforcer son leadership dans l'extraction au CO 2 . Les employés de Phasex sont enthousiastes à l'idée de collaborer avec l'équipe de Robertet pour mener à bien la R&D et traiter les nouveaux produits uniques que Robertet a prévu de mettre en œuvre dans le cadre de l'opération. Grâce à la synergie entre nos équipes, nous serons en mesure de répondre aux exigences croissantes de nos clients tout en accélérant l'innovation dans les secteurs des produits naturels. Nous sommes fiers d'intégrer un groupe familial qui partage notre engagement en faveur de technologies respectueuses de l'environnement. »

A propos du Groupe Robertet

Robertet S.A. a été fondée en 1850 à Grasse et est le leader mondial des produits naturels. Basé en France et d'actionnariat principalement familial depuis sa création, le Groupe Robertet est contrôlé par la famille Maubert. Robertet est la seule société de parfums, d'arômes et d'ingrédients naturels entièrement intégrée sur l'ensemble du processus de création, depuis la source jusqu'au parfum ou à l'arôme final. Aujourd'hui, le Groupe Robertet est représenté dans plus de 50 pays, compte environ 2400 employés dans le monde et propose à ses clients une offre de plus de 1700 matières naturelles et de produits sur-mesure créés dans l'un de ses 15 centres de création mondiaux. Le Groupe Robertet a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires net global dépassant 720 Millions d'Euros.

