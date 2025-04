Robertet: RNPG accru de près de 21% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Robertet publie un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 20,7% à 90,1 millions d'euros au titre de 2024, et un EBITDA en progression de 18,1% à 157,1 millions, soit une marge en amélioration de 100 points de base à 19,4%.



Son chiffre d'affaires a progressé de 12% à 807,6 millions d'euros (+10,3% en organique), avec des croissances de 16% en parfumerie et de 5% en arômes. La division des matières premières a progressé de 17% et la division health and beauty, de 9%.



Lors de l'AG du 4 juin, il sera proposé un dividende de 10 euros par action, en hausse de 17,6%, ainsi que l'entrée de quatre nouveaux administrateurs : le Fonds Stratégique de Participations, Peugeot Invest Assets et deux membres de la famille Maubert.



Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,5% (+4,7% à taux de change et périmètre constants), un démarrage, en ligne avec l'évolution moyenne des dernières années, qui invite Robertet à un 'optimisme prudent'.





