Robertet présente ses objectifs financiers à horizon 2030

Robertet SA ROBF.PA :
* ESTIME POUVOIR ATTEINDRE UN CA COMPRIS ENTRE 1,1 ET 1,2 MLD D'EUROS À HORIZON 2030, SOIT UNE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE 5 À 7%
* LE FREE CASH-FLOW AVANT ACQUISITIONS POURRAIT ATTEINDRE ENTRE 105 ET 115 MILLIONS D'EUROS
* LA STRATÉGIE D'ALLOCATION DU CAPITAL RESTERA ÉQUILIBRÉE
* LES VENTES LIÉES À SON PORTEFEUILLE DE PLUS DE 250 PRODUITS CERTIFIÉS DEVRAIENT DOUBLER D'ICI 2026
* LA STRATÉGIE DE L'ANCRAGE MONDIAL SE POURSUIVRA ET S'AMPLIFIERA SUR LA PÉRIODE 2025-2030, AUTOUR DE 10 PAYS "PRIORITAIRES", PRINCIPALEMENT EN ASIE, AU MOYEN-ORIENT, EN AFRIQUE ET EN AMÉRIQUE LATINE
* L'ASIE DEVRAIT REPRÉSENTER PRÈS D'UN QUART DES REVENUS À L'HORIZON 2030
Texte original nACT91838 Pour plus de détails, cliquez sur ROBF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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