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Robertet présente ses objectifs financiers à horizon 2030
information fournie par Reuters 22/05/2025 à 07:46

Robertet SA ROBF.PA :

* ESTIME POUVOIR ATTEINDRE UN CA COMPRIS ENTRE 1,1 ET 1,2 MLD D'EUROS À HORIZON 2030, SOIT UNE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE 5 À 7%

* LE FREE CASH-FLOW AVANT ACQUISITIONS POURRAIT ATTEINDRE ENTRE 105 ET 115 MILLIONS D'EUROS

* LA STRATÉGIE D'ALLOCATION DU CAPITAL RESTERA ÉQUILIBRÉE

* LES VENTES LIÉES À SON PORTEFEUILLE DE PLUS DE 250 PRODUITS CERTIFIÉS DEVRAIENT DOUBLER D'ICI 2026

* LA STRATÉGIE DE L'ANCRAGE MONDIAL SE POURSUIVRA ET S'AMPLIFIERA SUR LA PÉRIODE 2025-2030, AUTOUR DE 10 PAYS "PRIORITAIRES", PRINCIPALEMENT EN ASIE, AU MOYEN-ORIENT, EN AFRIQUE ET EN AMÉRIQUE LATINE

* L'ASIE DEVRAIT REPRÉSENTER PRÈS D'UN QUART DES REVENUS À L'HORIZON 2030

Texte original nACT91838 Pour plus de détails, cliquez sur ROBF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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ROBERTET
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