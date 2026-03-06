 Aller au contenu principal
Robertet met de la biotech dans ses arômes et parfums
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 11:14

Le groupe grassois va sécuriser sa relation avec la société de biotechnologies italienne Aethera Biotech, en nouant un accord capitalistique prévoyant une montée progressive au capital d'une joint-venture en deux phases sur trois ans.

L'objectif du partenariat étendu est d'associer la plateforme technologique avancée d'Aethera Biotech à la force de frappe commerciale de Robertet . Le Transalpin va devenir le "centre d'excellence" pour les futurs développements biotech du groupe, qui s'adjoint ainsi les services d'une équipe scientifique réputée.

Fondée en 2016 et basée à Camisano Vicentino en Vénétie, Aethera Biotech s'est imposée comme un pionnier des biotechnologies végétales grâce à sa technologie propriétaire CROP, capable de produire des extraits naturels en conditions contrôlées, indépendamment des caprices du climat ou des tensions géopolitiques. Cette approche, qui réduit fortement l'empreinte environnementale, incarne ce que Robertet appelle la "naturalité augmentée". Le groupe estime que cela deviendra un pilier du développement de sa division cosmétique.

Les modalités financières et techniques de l'opération n'ont pas été communiquées.

