Robertet met de la biotech dans ses arômes et parfums
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 11:14
L'objectif du partenariat étendu est d'associer la plateforme technologique avancée d'Aethera Biotech à la force de frappe commerciale de Robertet . Le Transalpin va devenir le "centre d'excellence" pour les futurs développements biotech du groupe, qui s'adjoint ainsi les services d'une équipe scientifique réputée.
Fondée en 2016 et basée à Camisano Vicentino en Vénétie, Aethera Biotech s'est imposée comme un pionnier des biotechnologies végétales grâce à sa technologie propriétaire CROP, capable de produire des extraits naturels en conditions contrôlées, indépendamment des caprices du climat ou des tensions géopolitiques. Cette approche, qui réduit fortement l'empreinte environnementale, incarne ce que Robertet appelle la "naturalité augmentée". Le groupe estime que cela deviendra un pilier du développement de sa division cosmétique.
Les modalités financières et techniques de l'opération n'ont pas été communiquées.
Valeurs associées
|830,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,36%
A lire aussi
-
par Xinghui Kok et Rae Wee et Yantoultra Ngui De nombreux riches Asiatiques se renseignent ou prennent des mesures pour transférer leurs actifs déposés à Dubaï vers les centres financiers régionaux de Singapour et Hong Kong, ont déclaré des conseillers et des ... Lire la suite
-
Après son sacre américain en décembre, le jeu vidéo "Clair Obscur: Expedition 33" triomphe à domicile en remportant le prix du "meilleur jeu de l'année" lors de la 7e édition des Pégases, qui récompensent les meilleures créations françaises du secteur.
-
Le nombre de brevets internationaux déposés en 2025 dans les technologies de communication numérique et les semi-conducteurs a fortement augmenté, reflétant l’essor des investissements dans l’intelligence artificielle, a indiqué vendredi l’ONU. Tous secteurs confondus, ... Lire la suite
-
L'action Spie décroche de près de 5% vendredi matin à la Bourse de Paris alors que la société d'ingénierie a publié des résultats jugés "plutôt décevants" au titre de son exercice 2025. Autour de 11h00, le titre lâche 4,8%, signant la deuxième plus forte baisse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer