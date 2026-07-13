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ROBERTET : Les signaux haussiers sont intacts
information fournie par TEC 13/07/2026 à 12:35

SYNTHESE

Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel de hausse à moyen terme. Les volumes échangés sont inférieurs à la moyenne des volumes sur les 10 derniers jours.

MOUVEMENTS ET NIVEAUX

Le titre est orienté à la hausse. Il est au-dessus de sa moyenne mobile 50 jours. La moyenne mobile à 20 jours est supérieure à la moyenne mobile à 50 jours. Le support est à 763.78 EUR, puis à 746.63 EUR et la résistance est à 840.95 EUR, puis à 858.1 EUR.


Dernier cours : 813
Support : 763.78 / 746.63
Resistance : 840.95 / 858.1
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

ROBERTET : Les signaux haussiers sont intacts

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ROBERTET
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COPYRIGHT 2026 TEC - Tous droits de reproduction et de représentation réservés. TEC est une analyse de la situation technique d'un actif à un instant donné et qui est susceptible de changer à tout moment. Les notions de support et de résistance sont issues des principes élémentaires de l'analyse technique. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou à acheter. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition.

Cette analyse a été élaborée par TEC et diffusée par BOURSORAMA le 13/07/2026 à 12:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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