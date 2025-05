Robertet: le titre surperforme, Berenberg conseille l'achat information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Robertet surperforme nettement ce mardi à la Bourse de Paris, les analystes de Berenberg recommandant d'acheter le titre du spécialiste des parfums, des arômes et des ingrédients naturels.



Vers 11h00, l'action du groupe familial basé à Grasse s'octroie une progression de 2,2%, au moment où le marché parisien avance plus modestement de 0,2%.



Dans une note diffusée dans la matinée, Berenberg indique avoir initié la couverture de la valeur avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 1090 euros.



L'intermédiaire financier fait remarquer que Robertet est un acteur de 'niche', mais qui évolue sur un marché pesant près de 40 milliards d'euros annuels.



'Avec la nomination de Jérôme Bruhat en tant que premier directeur général en provenance de l'extérieur, nous nous attendons à ce que Robertet se globalise et se moderniser, en se focalisant davantage sur les arômes naturels à la fois en Asie et dans le reste du monde', ajoute Berenberg.



'Nous pensons que cela signifie que la croissance organique pourrait dépasser le seuil de 6% par an sur la période 2026-2027, avec une rémunération des actionnaires appelée à s'améliorer en dépit de ses niveaux déjà séduisants', conclut le professionnel.



Son objectif de cours fait apparaître un potentiel haussier de 33%.





