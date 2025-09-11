Robertet-Hausse de l'Ebitda courant au S1, objectifs annuels confirmés

Robertet ROBF.PA a fait état jeudi d'une hausse de 12,7% de son Ebitda courant au premier semestre, porté par la croissance organique de son chiffre d'affaires et un mix produit favorable.

Le chiffre d'affaires net consolidé pour le premier semestre 2025 ressort en hausse de 7,7%, comme estimé fin juillet, donnant une marge d'Ebitda courant de 22,5% au premier semestre, contre 21,4% il y a un an.

Le groupe, qui a intégré le SBF120 .SBF120 en décembre dernier, a réaffirmé ses objectifs pour l'exercice en cours, avec une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 5% et 7% pour l'ensemble de l'année 2025 et une amélioration attendue de l'Ebitda courant.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)