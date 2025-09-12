 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Robertet : des résultats convaincants, mais l'objectif de chiffre d'affaires annuel interroge
information fournie par AOF 12/09/2025 à 12:00

(AOF) - Robertet (+ 3,48 % à 833 euros) figure parmi les plus fortes hausses du SBF 120 après la publication de résultats semestriels qualifiés de solides par Jérôme Bruhat, le directeur général du leader mondial des matières premières naturelles pour les parfums et les arômes. Sur les six premiers mois de l’année, la société a dégagé un bénéfice net part du groupe de 58,501 millions d’euros, en progression de 13,2 %.

De son côté, le résultat opérationnel courant a bondi de 17 %, à 85,187 millions d'euros, malgré les hausses des coûts d'exploitation (liés à l'énergie, la maintenance et le transport), les investissements IT non récurrents ainsi que les charges de personnel en lien avec la croissance du groupe.

Parallèlement, l'Ebitda courant s'est élevé à 100,222 millions d'euros, en hausse de 12,7 %. Cela représente une marge d'Ebitda courant de 22,5 % du chiffre d'affaires, contre 21,4 % un an plus tôt. L'amélioration de la marge a été soutenue par un mix produit favorable, et notamment une forte contribution de la parfumerie fine.

Quant au chiffre d'affaires, il est conforme à ce qui avait été annoncé le 25 juillet dernier : une croissance de 7,7 %, à 446,337 millions d'euros. Pour rappel, l'entreprise avait connu une nette accélération de la hausse de ses revenus au deuxième trimestre (+10 %), après une augmentation de 5,5 % sur les trois premiers mois de l'année. Cette bonne performance s'explique en partie par le dynamisme observé dans les divisions Matières Premières et Arômes.

Pour le deuxième semestre, le groupe anticipe "un impact accru des droits de douane américains" qui sera "partiellement compensé par des hausses de prix localement". Robertet s'attend également à "une normalisation de la croissance organique après un premier semestre solide, et un impact négatif lié à l'évolution du dollar US".

La société a confirmé son objectif de croissance organique (hors effets de change et de périmètre) pour 2025, avec une fourchette allant de 5% à 7% sur l'ensemble de l'exercice. Elle vise aussi une amélioration de l'Ebitda courant, portée par l'amélioration de la marge brute.

Les analystes d'Invest Securities s'étonnent du fait que Robertet se soit contenté de confirmer son objectif de chiffres d'affaires annuel malgré l'avance prise sur le premier semestre.

Chez Jefferies, les analystes pensent que le groupe table sur un ralentissement lors de la seconde partie de l'année. Ils ont toutefois maintenu leur recommandation à Acheter sur le titre Robertet avec un objectif de cours de 1040 euros.

