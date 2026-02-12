Robertet-CA en hausse organique de 7,6% en 2025

Robertet ROBF.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires de 843,9 millions d’euros en 2025, en hausse de 4,5% par rapport à 2024 et de 7,6% en organique.
(Rédigé par Coralie Lamarque)
|833,000 EUR
|Euronext Paris
|-1,54%
