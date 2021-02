ROBERTET : 2020 : DES PERFORMANCES SATISFAISANTES DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

Robertet SA

37 Avenue Sidi Brahim 06130 Grasse - France

Société anonyme au capital de 5 775 987 € Rcs Grasse B 415 750 660

2020

DES PERFORMANCES SATISFAISANTES DANS UN CONTEXTE DIFFICILE

Chiffre d'affaires

(En milliers d'euros)







2020

2019

Variation Variation à

taux constant



Premier semestre



Deuxième semestre



280 208



258 110

287 711



266 562

-2.6%



-3.2%

-2.5%



+2.4%

TOTAL

538 318 554 273 -2.9% -0.1%

Le conseil d'administration de Robertet s'est réuni le 23 février 2021 sous la présidence de Monsieur Philippe MAUBERT et a examiné l'activité du Groupe et ses résultats non audités pour l'exercice 2020.

Les performances du Groupe sont conformes aux prévisions. 2020 se sera déroulée sous le signe du Covid 19 qui a été pénalisant.

Le chiffre d'affaires a été impacté même si pour la période, Robertet a réussi à assurer une activité de production normale, un service clients performant et des départements de Création et Développement opérationnels.

Robertet a fait preuve d'une solide résilience malgré une baisse significative des ventes de Robertet Grasse (-9%), mais avec une bonne stabilité de Robertet USA, une croissance significative de Robertet Asia (+16%) et un développement prometteur de la division Health & Beauty.

Les frais ont été bien maîtrisés et le pourcentage de Marge Brute Produits a été en amélioration grâce à la baisse globale de prix des Matières Premières achetées.

L'EBITDA courant devrait être supérieur à celui de 2019.

Le bénéfice net non audité est de l'ordre de 50 millions d'euros inférieur de 5% par rapport à 2019.

Les résultats 2020 définitifs seront publiés avant le 30 Avril 2021.