Robert Ophèle : «Pour la première fois depuis des années, le nombre de sociétés cotées augmente»

Robert Ophèle, président de l'AMF. (© AMF)

Robert Ophèle, président de l'AMF, a accordé un entretien au Revenu. Il revient sur l'engouement des néo-investisseurs pour la Bourse mais aussi sur la multiplication des arnaques sur Internet.

Diplômé de l’Essec, Robert Ophèle a effectué la majeure partie de sa carrière à la Banque de France, qu’il a rejoint en 1981. Il y a occupé différents postes de direction, à la tête des pôles Finance, Études et relations internationales, puis Opérations de marchés. En 2012, il devient sous-gouverneur de l’institution monétaire. Âgé de 65 ans, Robert Ophèle est président de l’AMF depuis août 2017.

La vague massive de nouveaux investisseurs en Bourse ne faiblit pas. Craignez-vous qu’elle reflue en cas de baisse des marchés et/ou de remontée des rendements des autres placements ?

Robert Ophèle : Le mouvement a été extrêmement fort, avec 410.000 néo-investisseurs en 2020 et un doublement depuis fin 2019 du nombre de transactions boursières réalisées par les particuliers. C’est le résultat d’une conjonction rare de plusieurs facteurs.

Durant le premier confinement, les ménages ont disposé à la fois de plus de temps libre et d’un gros surcroît d’épargne. Parallèlement, les politiques monétaires accommodantes ont fait fondre la rémunération de l’épargne liquide et sans risque. Dans le même temps, la forte baisse des marchés en février-mars 2020 a créé des opportunités d’achat exceptionnelles. Il faut ajouter que, depuis quelques années, les moyens d’intervenir en Bourse à distance et en ligne, à des coûts très faibles, se sont beaucoup