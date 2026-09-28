Robert Hunter sera le nouveau président d'UnitedHealthcare

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Robert Hunter, cadre chez UnitedHealth UNH.N , a annoncé lundi dans un message publié sur LinkedIn qu'il allait prendre les fonctions de président de UnitedHealthcare, la division d'assurance de la société.