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Robert Hunter sera le nouveau président d'UnitedHealthcare
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 19:14

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Robert Hunter, cadre chez UnitedHealth UNH.N , a annoncé lundi dans un message publié sur LinkedIn qu'il allait prendre les fonctions de président de UnitedHealthcare, la division d'assurance de la société.

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