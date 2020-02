RobecoSAM embauche une responsable commerciale pour la Suisse

(NEWSManagers.com) - RobecoSAM a recruté Sandra Cafazzo en tant que responsable commerciale pour la Suisse et membre du comité exécutif à compter du 1er février.

L' intéressée vient de Pimco à Zurich, où elle s' occupait de développement et des relations avec les clients institutionnels. Avant cela, elle a travaillé pour Merrill Lynch et Wellington Management à Londres.

Chez RobecoSAM, Sandra Cafazzo sera chargée d' entretenir les relations avec les clients wholesale et institutionnels en Suisse et au Liechtenstein et de développer de nouveaux clients.