Robeco renforce son offre multi-actifs

(AOF) - Robeco a étoffé son offre multi-actifs en lançant sa stratégie Flexible Allocation. La stratégie adopte une approche " axée sur les résultats " qui vise un rendement annuel supérieur de 4 % par rapport au cash. Elle cherche à générer des performances supérieures à l’inflation, en protégeant et en augmentant la valeur réelle des investissements, afin d’offrir aux clients un investissement à l’épreuve des turbulences.

La stratégie s'adresse aux investisseurs " retail " ou " wholesale " affichant un appétit moyen pour le risque et un horizon d'investissement standard de cinq ans.

Il s'agit de la quatrième stratégie de la gamme multi-actifs, réorganisée cette année. Contrairement aux trois autres stratégies, Flexible Allocation a la possibilité d'agir librement pour sélectionner des titres dans tout l'éventail des actifs gérés par les départements actions et obligations de Robeco.

Ainsi, cette stratégie ne respectera pas nécessairement la répartition multi-actifs classique d'un portefeuille constitué à 60 % d'actions et à 40 % d'obligations, à l'image des indices de référence standard. Flexible Allocation cherche à offrir une vision beaucoup plus active et dynamique de l'allocation d'actifs. L'allocation d'actifs sera fondée sur Expected Returns, les perspectives à 5 ans de Robeco.