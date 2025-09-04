Robeco renforce son équipe global credit

(AOF) - Robeco a annoncé le renforcement de son équipe global credit avec l'arrivée de plusieurs professionnels chevronnés répartis dans les principaux bureaux internationaux. Michael Booth, gérant de portefeuille senior Global IG (Londres), rejoindra l'équipe le 1er novembre 2025. Il bénéficie de 18 années d'expérience, plus récemment chez Invesco, où il a géré plusieurs fonds et mandats, y compris le Global Investment Grade Corporate Fund.

J.D. Rieber, analyste crédit à la consommation (New York) est arrivé le 18 août 2025. Il possède 25 années d'expérience, acquises précédemment chez Goldman Sachs Asset Management, Aegon USA et Principal Global Investors.

Bradley Bull, analyste crédit TMT (Londres), est arrivé le 16 juin 2025 et il couvre les télécommunications. Précédemment chez M&G, Bradley Bull a 8 ans d'expérience et est titulaire d'un CFA.

Ben Taylor, gérant de portefeuille junior Euro IG (Rotterdam) est arrivé le 1er juillet 2025 après avoir terminé le Global Investment Traineeship de Robeco. Ben Taylor est titulaire d'un Master en économie de l'UCL.