Robeco recrute une équipe dette émergente expérimentée

(AOF) - Robeco a annoncé le recrutement d'une équipe expérimentée dans le domaine de la dette émergente (EMD). Diliana Deltcheva, Richard Briggs et Nicholas Sauer rejoindront le gestionnaire d’actifs pour compléter son offre d'investissement dans les marchés émergents (EM) avec le lancement de stratégies de dette souveraine en devises fortes et en devises locales au cours du second semestre de cette année.

Diliana Deltcheva était responsable des stratégies dette émergente chez Candriam depuis mars 2015. Richard Briggs a été co-gérant de portefeuille pour les stratégies de dette souveraine Candriam EMD HC et gérant principal de la stratégie Candriam Emerging Markets Debt Local Currencies. Nicholas Sauer était co-gérant de portefeuille chez Candriam pour les stratégies de dette souveraine Candriam EMD HC depuis 2019.

Dans le cadre de sa stratégie 2021-2025, Robeco a décidé de renforcer ses activités dans les pays émergents en introduisant une stratégie de dettes émergentes souveraines, ce qui constitue une étape importante pour répondre à la demande du marché. Elle vient compléter l'offre actuelle de Robeco en matière d'actifs obligataires émergents, qui couvre les obligations asiatiques et les crédits émergents.