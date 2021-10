Robeco obtient une licence de gestion de fonds privés en Chine

(NEWSManagers.com) - La société de gestion néerlandaise Robeco a annoncé avoir obtenu, ce 27 septembre, l'autorisation du régulateur chinois pour créer et commercialiser des fonds.

Robeco Private Fund Management (Shanghai) Co., LTD, la filiale chinoise à capitaux 100% étrangers (" WFOE " , Wholly Foreign Owned Enterprise) de Robeco, vient d' obtenir la licence de gestion de fonds privés (Private Fund Management - PFM) auprès de l'Association chinoise de gestion d'actifs (AMAC). Cette licence permettra Robeco de concevoir et distribuer des fonds investissant dans des actions et des obligations onshore en Chine aux investisseurs institutionnels et clients fortunés locaux.

Robeco a commencé à investir dans les actions chinoises en 1990. Selon Jin Mei, responsable de Robeco pour le marché chinois, " la licence PFM marque une autre étape importante de notre parcours en Chine, après l'établissement réussi de notre filiale en Chine en 2015 et notre autorisation en tant que Qualified Domestic Limited Partner (QDLP) en 2018. "

Robeco comptait 200 milliards d' euros d' encours sous gestion, dont 177 milliards d' euros dédiés à l' intégration ESG.