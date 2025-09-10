 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Robeco muscle son équipe global credit
information fournie par Agefi Asset Management  10/09/2025 à 08:00

Robeco a renforcé son équipe global credit avec l’arrivée de plusieurs professionnels répartis dans les principaux bureaux internationaux.

Michael Booth rejoindra l’équipe en tant que gérant de portefeuilles senior global IG à Londres, le 1 er novembre. Il vient d’Invesco où il a géré plusieurs fonds et mandats, y compris le Global Investment Grade Corporate Fund.

Le bureau de Londres a aussi accueilli Bradley Bull le 16 juin en tant qu’analyste TMT. Il vient de M&G.

J.D. Rieber est arrivé le 18 août 2025 en tant qu’analyste crédit à la consommation à New York. Il a travaillé précédemment chez Goldman Sachs Asset Management, Aegon USA et Principal Investors.

Enfin, Ben Taylor a intégré l’équipe le 1 er juillet 2025 en tant que gérant de portefeuille junior Euro IG à Rotterdam, après avoir terminé le Global Investment Traineeship de Robeco.

Au cours de ces dix dernières années, la gamme de crédit de Robeco est passée de 15 milliards d’euros à plus de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion, couvrant les marchés du crédit investment grade , high yield et les marchés émergents. Dans le même temps, l'équipe s’est renforcée, passant de 15 à plus de 40 gérants et analystes de crédit à ce jour.

L'Agefi

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

