Robeco muscle son équipe global credit

Robeco a renforcé son équipe global credit avec l’arrivée de plusieurs professionnels répartis dans les principaux bureaux internationaux.

Michael Booth rejoindra l’équipe en tant que gérant de portefeuilles senior global IG à Londres, le 1 er novembre. Il vient d’Invesco où il a géré plusieurs fonds et mandats, y compris le Global Investment Grade Corporate Fund.

Le bureau de Londres a aussi accueilli Bradley Bull le 16 juin en tant qu’analyste TMT. Il vient de M&G.

J.D. Rieber est arrivé le 18 août 2025 en tant qu’analyste crédit à la consommation à New York. Il a travaillé précédemment chez Goldman Sachs Asset Management, Aegon USA et Principal Investors.

Enfin, Ben Taylor a intégré l’équipe le 1 er juillet 2025 en tant que gérant de portefeuille junior Euro IG à Rotterdam, après avoir terminé le Global Investment Traineeship de Robeco.

Au cours de ces dix dernières années, la gamme de crédit de Robeco est passée de 15 milliards d’euros à plus de 40 milliards d’euros d’actifs sous gestion, couvrant les marchés du crédit investment grade , high yield et les marchés émergents. Dans le même temps, l'équipe s’est renforcée, passant de 15 à plus de 40 gérants et analystes de crédit à ce jour.

