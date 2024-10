Robeco : lancement des premiers ETF actifs sur le marché européen

Ces ETF sont dès aujourd'hui cotés à la Bourse de Francfort, et d'autres cotations, notamment à la Bourse de Londres, sont prévues dans les mois à venir.

Chacun de ces ETF investira sur une zone géographique différente : Actions Monde, Actions Europe et Actions US. Pour s'inscrire dans la continuité de son approche thématique, Robeco lance également l'ETF Dynamic Theme Machine, une stratégie multi-thématique basée sur l'IA.

"La gestion de ces trois ETF 3D repose sur un processus d'optimisation visant à équilibrer le rendement, le risque et la durabilité afin de créer un portefeuille qui recherche dynamiquement les meilleurs compromis possibles, sur la base d'objectifs prédéfinis et des conditions de marché en temps réel", explique le gestionnaire d'actifs.

