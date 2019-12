Robeco lance une stratégie factorielle sur les obligations

(NEWSManagers.com) - Robeco lance le Robeco QI Global Multi-Factor Bonds, une stratégie d' investissement factorielle couvrant le marché obligataire.

Le fonds est investi dans un portefeuille d' obligations d' entreprises et gouvernementales, avec une exposition diversifiée aux facteurs de risque suivant : faible risque, qualité, value, momentum et taille. Le processus d' investissement intègre des critères ESG. L' engagement et les exclusions sont menées par l' équipe Active Ownership de Robeco.

Le nouveau fonds sera géré par Olaf Penninga et Patrick Houweling, qui dirigent l' activité crédit quantitatif.