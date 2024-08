Robeco lance trois indices Climat adaptés à différents profils d'investisseurs

(AOF) - Robeco annonce le lancement d’une nouvelle gamme d'indices climatiques, conçue pour répondre aux besoins des investisseurs à différents stades de leur parcours d'investissement. Cette gamme se compose de trois indices. Le premier, "Robeco Developed Low-Carbon Climate Leaders Tilt Equities Index" , offre une alternative à faible "tracking error" à un indice passif capi-pondéré, adapté aux investisseurs "visant à atténuer le risque climatique et à soutenir les entreprises alignées sur l'Accord de Paris tout en obtenant la prime des actions".

Le deuxième, "Robeco Developed Paris-Aligned Climate Leaders Tilt Equities Index", s'adresse aux investisseurs qui souhaitent se conformer aux exigences minimales de l'indice de référence des Accords de Paris, mais veulent intégrer des mesures climatiques plus prospectives et s'exposer davantage aux acteurs fournissant des solutions climatiques.

Le troisième, "Robeco Developed Climate Leaders Equities Index", se concentre sur les leaders en matière de climat et s'adresse aux investisseurs qui souhaitent tirer parti de la transition climatique en investissant dans des sociétés appelées à devenir leaders de la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Joop Huij, responsable de Robeco Indices, explique qu'il s'agit d'"offrir aux investisseurs une approche plus nuancée de l'investissement dans de indices climatiques, par rapport aux indices axés uniquement sur les émissions de carbone". "Notre méthode de construction d'indices prend en compte le chiffre d'affaires et la liquidité. Nous encourageons un dialogue actif avec nos clients pour développer des indices personnalisés qui correspondent à leurs objectifs climatiques et financiers."