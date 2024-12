Robeco lance ses ETF à Milan

Robeco a lancé sa première gamme d’ETF actifs à la Bourse de Milan. Au cours des dernières semaines, les ETF ont déjà été introduits à la Bourse de Londres, à la SIX Swiss Exchange et à la Bourse de Francfort. L’Italie est le dernier pays de cotation des ETF actifs, pour le moment. Robeco proposera d’autres ETF dans le courant de l’année 2025, en ajoutant des ETF d’actions et en se lançant également dans les produits obligataires.