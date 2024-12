Robeco étoffera sa gamme d’ETF actifs en 2025, en se lançant notamment dans l’obligataire

(AOF) - Robeco a introduit sa première série d’ETF actifs à la Borsa Italiana. Au cours des dernières semaines, ces ETF ont déjà été introduits à la Bourse de Londres, au SIX Swiss Exchange et à la Bourse de Francfort. Le gestionnaire d’actifs souligne que l’introduction d’aujourd’hui clôture les cotations d’ETF actifs sur les bourses européennes, pour le moment. Robeco étoffera sa gamme d’ETF dans le courant de 2025, en ajoutant des ETF Actions et en se lançant également dans l’obligataire.

Nick King, responsable des ETF chez Robeco a déclaré : "Nous sommes convaincus que les ETF actifs susciteront un vif intérêt de la part des investisseurs européens en raison de leur polyvalence, de leur rentabilité et de leur accessibilité. Nos ETF exploitent les capacités d'investissement fondées sur la recherche et l'expertise de Robeco en matière d'investissement durable, et complètent notre offre existante d'OPCVM et de mandats."