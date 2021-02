Robeco et JO Hambro soutiennent une résolution santé contre Tesco

(NEWSManagers.com) - Des investisseurs institutionnels et individuels demandent à la principale chaîne de supermarchés britannique de dévoiler et d' augmenter la part d' alimentation saine dans ses ventes.

C' est une première. La chaîne de supermarchés britannique Tesco fera face à une résolution liée à la lutte contre l' obésité lors de sa prochaine assemblée générale qui se tiendra ce jeudi 11 février. De plus en plus courantes sur les questions liées au climat, il s' agit de la première résolution pour raisons sanitaires ciblant une entreprise du FTSE 100.

Coordonnée par l' organisation non gouvernementale ShareAction, elle vise à obliger le leader de la distribution au Royaume-Uni à dévoiler publiquement la part des produits alimentaires sains dans ses ventes et à l' augmenter d' ici 2030. Sept investisseurs institutionnels, gérant au total 140 milliards de livres sterling (159 millions d' euros) et parmi lesquels figurent les sociétés de gestion Robeco et JO Hambro Capital Management, la soutiennent ainsi que 101 actionnaires individuels.

Ces investisseurs avancent que Tesco joue " un rôle central" dans la conception des régimes alimentaires des ménages britanniques. Selon eux, la société doit réduire sa dépendance aux produits alimentaires jugés néfastes pour la santé afin d' accroître ses ventes. Deux récents rapports, dévoilés respectivement par l' initiative Access to Nutrition et The Food Foundation, démontrent en effet que Tesco encourage peu ses clients à s' alimenter sainement par rapport à ses concurrents. Les investisseurs soutenant la résolution attirent également l' attention sur le risque posé au modèle d' activité de Tesco par les nouvelles régulations en matière de santé et tendances de consommation locales. Le gouvernement britannique estime qu' au moins la moitié des ventes de supermarchés concernent des produits ayant une forte concentration de graisse, de sucre ou de sel. La problématique de l' obésité est d' autant plus considérée en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19, les personnes obèses présentant plus de risques d' être admises en soins intensifs si elles contractent le virus.

Manque de leadership de Tesco

" Les chaînes de supermarché ont une responsabilité dans les impacts sanitaires de leurs offres de produits et de leurs efforts marketing. En tant que plus grand distributeur alimentaire du Royaume-Uni, les actions de Tesco sont d' une importance systémique dans la lutte contre l' obésité. Mais cette position dominante ne s' est pas encore traduite par un leadership de Tesco sur ce sujet" , souligne Ignacio Vazquez, senior manager au sein de l' ONG ShareAction.

Si la résolution passe jeudi, Tesco sera donc obligé de dévoiler la proportion des produits sains (répondant à la définition du département de la santé britannique, ndlr) dans ses ventes annuelles de nourriture et de boissons non alcoolisées. La chaîne de supermarchés devra mettre en œuvre une stratégie pour augmenter cette part de manière significative d' ici 2030 et indiquer ses progrès chaque année à partir du rapport annuel 2022. Tesco avait déjà l' objet de telles demandes lors de son assemblée générale annuelle en 2020 sans qu' une résolution ne soit proposée pour autant. En réalité, la chaîne surveille déjà le profil " sanitaire" de ses ventes mais se refuse pour l' instant à dévoiler ces informations ou des objectifs sur ce sujet.