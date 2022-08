Robeco donne accès à ses données sur l’investissement durable

(NEWSManagers.com) - Robeco va proposer un accès libre à ses données sur l’investissement durable. Autrement dit, la société de gestion néerlandaise lève les droits de propriété intellectuelle qui protègent ces informations.

Dans un premier temps, les clients et un groupe d'universitaires pourront accéder gratuitement, via un portail, aux scores ODD (objectifs de développement durables des Nations unies ) que Robeco a attribués aux entreprises à l'aide de son cadre de notation exclusif. D'autres données propriétaires relatives à l'investissement durable seront par la suite mises à la disposition d'un plus grand nombre de parties prenantes. Cette initiative s’intitule "SI Open Access".

« Généralement, les gérants d'actifs préfèrent protéger la propriété intellectuelle et s'en servir pour ajouter de la valeur à leurs processus d'investissement exclusifs », observe Victor Verberk, directeur des investissements obligataires et durables. « Pourtant, les défis formidables auxquels notre planète est confrontée exigent une approche différente. Nous devons unir nos forces pour pouvoir relever ces défis. En donnant à un public plus large, libre accès à nos données sur les ODD, nous voulons contribuer à améliorer leur qualité et à définir des normes dans l'ensemble du secteur », explique-t-il.

« En outre, en publiant nos résultats en matière d'ODD, nous souhaitons permettre aux universitaires de produire de nouvelles informations. Nous les invitons donc à nous faire part de leurs commentaires sur nos données et notre méthodologie en matière d'ODD », ajoute Carola van Lamoen, responsable de l'investissement durable chez Robeco.