Robeco développe son premier ETF actif obligataire

(AOF) - Robeco enrichit son offre d'ETF actifs avec le lancement de son premier ETF obligataire : l'ETF Climate Euro Government Bond. Il offre une exposition ciblée aux obligations d'État européennes en suivant une stratégie d'investissement axée sur la transition climatique. L'ETF est dès aujourd'hui coté sur Euronext Amsterdam. Cet ETF est le fruit de la collaboration de Robeco avec ING et FTSE.

Par le biais de mesures fiscales, de subventions et d'investissements directs, les gouvernements accélèrent l'action climatique à grande échelle et soutiennent la transition vers une économie bas carbone.

Pour appuyer cette démarche, Robeco s'est associée à ING et FTSE afin de développer une méthodologie exclusive permettant d'évaluer systématiquement les pays en fonction de leurs objectifs d'émissions, de leurs politiques climatiques et des progrès concrets réalisés en matière de décarbonation. Ce classement fournit une évaluation prospective, équilibrée et transparente des performances climatiques de chaque pays.

" Cet ETF innovant offre aux investisseurs une exposition étendue aux obligations d'État européennes qui favorise la transition climatique, tout en préservant un profil risque-rendement conforme à celui des indices de référence traditionnels. Ce lancement nous permet d'élargir notre gamme d'ETF actifs aux produits obligataires et nous ajouterons d'autres produits dans les mois à venir ", a déclaré Nick King, responsable des ETF chez Robeco.