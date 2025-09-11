 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 810,18
+0,63%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Robeco développe son premier ETF actif obligataire
information fournie par AOF 11/09/2025 à 10:10

(AOF) - Robeco enrichit son offre d'ETF actifs avec le lancement de son premier ETF obligataire : l'ETF Climate Euro Government Bond. Il offre une exposition ciblée aux obligations d'État européennes en suivant une stratégie d'investissement axée sur la transition climatique. L'ETF est dès aujourd'hui coté sur Euronext Amsterdam. Cet ETF est le fruit de la collaboration de Robeco avec ING et FTSE.

Par le biais de mesures fiscales, de subventions et d'investissements directs, les gouvernements accélèrent l'action climatique à grande échelle et soutiennent la transition vers une économie bas carbone.

Pour appuyer cette démarche, Robeco s'est associée à ING et FTSE afin de développer une méthodologie exclusive permettant d'évaluer systématiquement les pays en fonction de leurs objectifs d'émissions, de leurs politiques climatiques et des progrès concrets réalisés en matière de décarbonation. Ce classement fournit une évaluation prospective, équilibrée et transparente des performances climatiques de chaque pays.

" Cet ETF innovant offre aux investisseurs une exposition étendue aux obligations d'État européennes qui favorise la transition climatique, tout en préservant un profil risque-rendement conforme à celui des indices de référence traditionnels. Ce lancement nous permet d'élargir notre gamme d'ETF actifs aux produits obligataires et nous ajouterons d'autres produits dans les mois à venir ", a déclaré Nick King, responsable des ETF chez Robeco.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le mathématicien Stéphane Mallat, professeur au Collège de France, le 6 février 2025 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )
    La médaille d'or 2025 du CNRS au mathématicien Stéphane Mallat
    information fournie par AFP 11.09.2025 11:37 

    La médaille d'or 2025 du CNRS, l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises, a distingué jeudi le mathématicien Stéphane Mallat pour ses travaux sur le stockage des données qui font de lui un acteur phare de l'intelligence artificielle. Professeur ... Lire la suite

  • Des gendarmes lors des opérations de recherche visant à localiser Agathe Hilairet disparue à Vivonne, dans l'ouest de la France, le 13 avril 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Joggeuse retrouvée morte en mai dans la Vienne: un homme en garde à vue
    information fournie par AFP 11.09.2025 11:28 

    Un homme est en garde à vue jeudi matin au lendemain de trois interpellations dans l'enquête sur la mort d'Agathe Hilairet, joggeuse de 28 ans retrouvée en mai dans la Vienne, a-t-on appris auprès du parquet et d'une source proche du dossier. Selon le quotidien ... Lire la suite

  • L'entrée de la mosquée Islah, à Montreuil, à la périphérie de Paris où plus tôt dans la matinée des têtes de cochon ont été découvertes, le 9 septembre 2025 en Seine-Sain-Denis ( AFP / Bertrand GUAY )
    Face aux actes antimusulmans, une association réclame des "états généraux"
    information fournie par AFP 11.09.2025 11:00 

    Des "états généraux" pour répondre aux actes antimusulmans: dans un entretien à l'AFP, Bassirou Camara, président de l'Addam, une association proposant depuis le printemps une plateforme de signalement de ce type d'actes, juge urgent d'écouter l'anxiété de la communauté ... Lire la suite

  • ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )
    Recyclage des déchets: le fondateur de Paprec prend sa retraite
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 10:58 

    Le fondateur du groupe Paprec, leader français du recyclage des déchets, Jean-Luc Petithuguenin, a annoncé mercredi soir son "départ en retraite" pour raisons de santé, à 68 ans, sur le site internet du groupe. "Je regrette que mes médecins m'obligent à ralentir ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank