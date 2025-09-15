Robeco décroche un mandat de plus de 15 milliards d'euros

(AOF) - Robeco fait savoir que PGGM, l'un des principaux fonds de pension néerlandais, lui a confié deux mandats d'investissement d'une valeur totale de plus de 15 milliards d'euros, pour le compte de son client Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW). Ces mandats sont spécialement conçus pour PFZW et marquent une étape importante dans le partenariat stratégique entre PGGM et Robeco.

Robeco 3D Systematic Equity (11,7 milliards d'euros) vise un processus d'investissement systématique et bottom-up qui fonde les décisions sur les caractéristiques spécifiques des entreprises individuelles, tout en équilibrant de manière réfléchie le rendement, le risque et le développement durable.

Robeco 3D Credit (3,7 milliards d'euros) se concentre sur la gestion active d'un portefeuille de crédit diversifié, en utilisant une approche bottom-up qui pondère de manière égale le rendement, le risque et la durabilité.

"Ces mandats reflètent notre conviction commune avec PGGM et PFZW quant à l'importance d'équilibrer le risque, le rendement et la durabilité. En intégrant nos cadres propriétaires d'investissement durable et notre engagement actif dans les stratégies systématiques d'actions et de crédit, nous visons à fournir des solutions d'investissement robustes qui soutiennent la création de valeur à long terme et l'impact positif ", a déclaré Carola van Lamoen, Responsable de l'investissement durable chez Robeco.