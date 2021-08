Robeco débauche trois professionnels d' UBS pour sa recherche durable

(NEWSManagers.com) - Robeco a réembauché Rachel Whittaker en tant que responsable de la recherche en investissement durable. L' intéressée vient d' UBS où elle était stratégiste investissement durable au sein du CIO Office de la branche mondiale de gestion de patrimoine. Elle avait déjà travaillé pour Robeco entre 2015 et 2017. A son nouveau poste, elle dirigera une équipe internationale d' analystes en pleine expansion. Elle sera basée à Zurich et prendra ses fonctions le 1er septembre.

Rachel Whittaker arrive avec deux analystes d' UBS, Giulia Schettino et Ally Wong. Ces dernières couvriront respectivement les pôles de recherches en investissement durable TMT FiRe (technologies, médias et télécoms, finances et immobilier) et industries lourdes de Robeco.

L' équipe sera enfin renforcée avec Federico Silvano, qui rejoint Robeco en provenance d' Allianz Global Investors. Il intégrera également le pôle de recherches en investissement durable industries lourdes en tant qu'analyste.