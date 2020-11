Robeco cesse la marque RobecoSAM en tant qu'entité

(NEWSManagers.com) - Le groupe de gestion d'actifs néerlandais Robeco a pris la décision de ne plus utiliser la marque RobecoSAM, qui s'apparentait à l'activité d'investissement durable de Robeco en Suisse. La firme a décidé de l'intégrer dans son offre de produits d'investissement durable. Ainsi, le nom RobecoSAM servira à désigner l'offre de fonds d'impact environnemental et social. Il continuera d'être utilisé dans différents contextes: RobecoSAM Smart ESG Scores, RobecoSAM SDG Scores, RobecoSAM Country ESG Scores, RobecoSAM Gender Scores et RobecoSAM Environmental Footprint Tool Scores. Robeco indique qu'il n'y aura pas de changement au sein de l'activité de sa filiale en Suisse. Cependant, elle sera rebaptisée Robeco Switzerland Ltd.