Rize ETF se renforce sur les marchés germanophones

(NEWSManagers.com) - Le fournisseur de fonds indiciels cotés britannique Rize ETF a nommé Florian Berberich en qualité de directeur associé pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Basé à Londres, il s'occupera des relations de la société avec les investisseurs dans ces marchés. Florian Berberich travaillait précédemment chez Bloomberg dans l'équipe des ventes des marchés germanophones et chez Third Bridge comme analyste.