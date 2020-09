Rize ETF lance des ETF sur l' éducation numérique et l' alimentation durable

(NEWSManagers.com) - Rize ETF, société spécialisée dans les ETF thématiques, vient de lancer deux nouveaux ETF : le Rize Sustainable Future of Food Ucits ETF (FOOD) et le Rize Education Tech and Digital Learning Ucits ETF. Dans les deux cas, il s' agit d' une première en Europe, assure le gestionnaire.

Le premier ETF porte sur l' alimentation durable et a été conçu en partenariat avec Tematica Research, une société de recherche thématique. Il a été créé autour du défi consistant à fournir une alimentation saine, abordable à une population mondiale croissante tout en réduisant son impact sur l' environnement. Il offre une exposition aux entreprises qui innovent dans les différents maillons de la chaîne de valeur, afin de bâtir un système alimentaire plus durable, sûr et équitable. L' ETF réplique l' indice Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food, composé de 44 titres appartenant aux marchés développés et émergents.

" La sécurité et la durabilité de notre système alimentaire constituent l'un des défis les plus urgents auxquels notre planète est confrontée. La bonne nouvelle est que l'industrie alimentaire a commencé à réagir. Pour donner quelques exemples, nous voyons l'expansion des possibilités des protéines végétales, l'introduction de nouvelles technologies dans l'agriculture, l'aquaculture et les chaînes d'approvisionnement, et des changements positifs dans les emballages utilisés par les entreprises. Du côté des consommateurs, nous constatons une nouvelle prise de conscience sur l'alimentation et son impact sur les écosystèmes de la planète. Le système alimentaire est en pleine révolution, et nous voulions créer un ETF capable de capter les vents favorables qui font bouger l'industrie tant du côté de l'offre que de la demande" , a commenté Stuart Forbes, co-fondateur de Rize ETF.

Les technologies de l'éducation devraient représenter 404 milliards de dollars d'ici à 2025

Le second ETF porte sur l' éducation numérique. Il a été conçu en partenariat avec HolonIQ, une société d' analyse du secteur de l' éducation. Il permet de s' exposer aux " sociétés qui redéfinissent l' accès à l' instruction et la création et la consommation de produits d' éducation, afin d' obtenir des résultats positifs sur les personnes et la collectivité" , selon Rize ETF. Il réplique l' indice Foxberry HolonIQ Education Tech & Digital Learning qui se compose de 35 valeurs des marchés développés et émergents.

Selon HolonIQ, les dépenses des gouvernements, familles, individus et entreprises en matière d'éducation et de formation continuent de croître à des niveaux record et devraient atteindre 10.000 milliards de dollars d'ici à 2030. Plus précisément, le secteur des technologies de l'éducation, ou " EdTech" , devrait atteindre 404 milliards de dollars d'ici à 2025, avec un taux de croissance annuel cumulé de 16,3 %. Il s'agit d'une augmentation de 63 milliards de dollars par rapport aux estimations antérieures à la Covid.

Les deux ETF, dont le coût est de 0,45 % par an, ont été admis sur Borsa Italiana et sont aussi cotés à Londres, Francfort et Zurich. Leur lancement suit ceux de Rize Cybersecurity and Data Privacy Ucits ETF (CYBR) et de Rize Medical Cannabis and Life Sciences Ucits ETF (FLWR) en février 2020.