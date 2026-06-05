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Riyadh Air reçoit ses premiers Boeing 787 Dreamliner
information fournie par Zonebourse 05/06/2026 à 14:42

La nouvelle compagnie saoudienne franchit une étape clé dans son développement avec la réception de deux premiers appareils long-courriers.

Boeing annonce la livraison à Riyadh Air de ses deux premiers 787-9 Dreamliner, qui sont arrivés à Riyad alors que la compagnie se prépare à lancer ses opérations commerciales.

Ces appareils constituent les premières livraisons dans le cadre d'une commande pouvant atteindre 72 Boeing 787. Ils joueront un rôle central dans la stratégie de la compagnie visant à relier l'Arabie saoudite aux marchés régionaux et long-courriers, notamment en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord.

Riyadh Air prévoit de desservir plus de 100 destinations d'ici 2030. Les premiers vols opérés avec le 787 incluront notamment Londres, Le Caire et Djeddah.

Cette livraison s'inscrit dans la stratégie aérienne du royaume, qui ambitionne d'attirer 150 millions de visiteurs et de transporter 330 millions de passagers par an à l'horizon 2030.

Le titre Boeing est attendu à l'équilibre à l'ouverture de Wall Street.

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