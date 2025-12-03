Rivian va rappeler près de 35 000 véhicules

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(AOF) - Selon Reuters, qui cite l’agence américaine de sécurité routière (NHTSA), Rivian va procéder au rappel de près de 35 000 véhicules pour des problèmes liés aux systèmes de ceintures de sécurité. Ces derniers pourraient ne pas maintenir correctement le conducteur, ce qui augmenterait le risque de blessure lors d’un accident.
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.
AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.
