Rivian va rappeler près de 35 000 véhicules
information fournie par AOF 03/12/2025 à 14:52

(AOF) - Selon Reuters, qui cite l’agence américaine de sécurité routière (NHTSA), Rivian va procéder au rappel de près de 35 000 véhicules pour des problèmes liés aux systèmes de ceintures de sécurité. Ces derniers pourraient ne pas maintenir correctement le conducteur, ce qui augmenterait le risque de blessure lors d’un accident.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
17,2300 USD NASDAQ 0,00%
