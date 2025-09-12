 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 785,66
-0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Rivian va rappeler plus de 24 000 véhicules américains en raison d'un problème de logiciel d'assistance routière, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 09:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rivian RIVN.O rappelle plus de 24 000 de ses véhicules électriques R1S et R1T de l'année-modèle 2025 en raison d'un défaut de logiciel pouvant entraîner une mauvaise identification des véhicules de tête par le système d'assistance routière mains libres, a déclaré vendredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Rivian a publié une mise à jour logicielle pour corriger le problème, a ajouté la NHTSA.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
13,9700 USD NASDAQ +0,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La concession minière de Weda Bay Nickel, critiquée pour ses effets sur la forêt environnante, s'étend sur 45.000 hectares sur l'île de Halmahera aux Moluques (est). ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    L'Indonésie prend le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:45 

    Les autorités indonésiennes ont pris le contrôle d'une partie de la plus grande mine de nickel au monde, en partie détenue de façon indirecte par le groupe minier français Eramet, en raison de l'absence de permis forestier, a déclaré un responsable indonésien. ... Lire la suite

  • Brut emploie quelque 250 salariés ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    CMA CGM grandit encore dans les médias en rachetant Brut
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:32 

    Le média vidéo en ligne Brut appartient désormais au groupe CMA CGM du milliardaire Rodolphe Saadé, après la finalisation de son acquisition annoncée vendredi, qui s'ajoute à celle d'autres médias dont la chaîne BFMTV et la radio RMC. "Avec cette opération, CMA ... Lire la suite

  • La note souveraine de la France menacée de passer en catégorie inférieure par Fitch qui ouvre le bal des revues d'automne des agences de notation ( AFP / ANGELA WEISS )
    La note française menacée de passer en catégorie inférieure dès vendredi
    information fournie par AFP 12.09.2025 10:31 

    Fitch sera-t-elle vendredi la première agence de notation à faire passer la note souveraine française en catégorie inférieure? Les économistes, qui le pensaient il y a quelques jours, discernent des raisons d'en douter, mais ce ne pourrait être que partie remise. ... Lire la suite

  • ( AFP / INA FASSBENDER )
    Allemagne: hausse de l'inflation à 2,2% confirmée en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.09.2025 09:44 

    L'inflation en Allemagne a bien augmenté en août pour la première fois de l'année, à 2,2% selon des chiffres définitifs publiés vendredi, le lendemain d'une réunion monétaire de la BCE qui a de nouveau maintenu ses taux inchangés. Le rythme de la hausse des prix ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank