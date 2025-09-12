Rivian va rappeler plus de 24 000 véhicules américains en raison d'un problème de logiciel d'assistance routière, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rivian RIVN.O rappelle plus de 24 000 de ses véhicules électriques R1S et R1T de l'année-modèle 2025 en raison d'un défaut de logiciel pouvant entraîner une mauvaise identification des véhicules de tête par le système d'assistance routière mains libres, a déclaré vendredi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Rivian a publié une mise à jour logicielle pour corriger le problème, a ajouté la NHTSA.