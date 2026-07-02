Rivian revoit à la hausse ses prévisions de livraisons pour 2026 grâce à une forte demande et au succès du modèle R2

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de « actions » au paragraphe 2)

* Relève ses prévisions de livraisons annuelles après avoir dépassé les estimations du deuxième trimestre

* Les fourgonnettes de livraison et les modèles R1 sont les moteurs de la croissance

* Le R2, plus abordable, devrait élargir la clientèle

Rivian Automotive RIVN.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de livraisons annuelles, misant sur une forte demande pour ses fourgons de livraison électriques et ses SUV et pick-up R1, ainsi que sur l'effet d'entraînement de son nouveau modèle plus abordable, le R2. L'action du constructeur de véhicules électriques basé à Irvine, en Californie, a progressé de plus de 6 % en pré-ouvertureaprès que ses livraisons du deuxième trimestre ont dépassé les estimations des analystes.L'action Rivian a reculé de près de 13 % depuis le début de l'année. La société table désormais sur des livraisons comprises entre 65.000 et 70.000 véhicules en 2026, contre une prévision antérieure de 62.000 à 67.000, malgré des inquiétudes persistantes concernant l’accessibilité financière suite à l’expiration, l’année dernière, des crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques. Quinze analystes interrogés par Visible Alpha estiment que l’entreprise livrera 63.138 véhicules cette année. Avec un prix de départ de 57.990 dollars pour la version de lancement , les SUV R2, plus compacts, sont au cœur des plans de croissance de l’entreprise et devraient concurrencer le Model Y de Tesla TSLA.O , le modèle le plus vendu. Rivian, qui a lancé la production du R2 en avril et a commencé les livraisons aux clients en juin, a vu ses livraisons au deuxième trimestre augmenter de plus de 14 % pour atteindre 12.194 véhicules, dépassant ainsi les estimations qui tablaient sur 10.518 livraisons, selon les données de Visible Alpha.

L’entreprise a attribué cette croissance à la forte demande pour ses fourgons de livraison et ses modèles R1, ainsi qu’au lancement des livraisons du R2.

Le constructeur de véhicules électriques devra livrer environ 45.000 véhicules supplémentaires au cours du second semestre 2026 pour atteindre la valeur médiane de son objectif annuel révisé. En mars, Uber UBER.N a annoncé qu’il investirait jusqu’à 1,25 milliard de dollars dans Rivian RIVN.O dans le cadre d’un accord visant à déployer 10.000 SUV R2 entièrement autonomes en tant que robotaxis à partir de 2028.

Une version haut de gamme du R2, au prix de 53.990 dollars, devrait être disponible dans le courant de l’année, suivie d’un modèle Standard à traction arrière, proposé à 48.490 dollars, au début de l’année prochaine. Une variante très attendue, au prix de 45.000 dollars, devrait être commercialisée d’ici fin 2027. Rivian développe également des variantes non dévoilées du R2, notamment une éventuelle version haute performance, ainsi qu’un crossover R3 qui pourrait contribuer à stimuler les ventes dans les segments à bas prix.