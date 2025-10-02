Rivian revoit à la baisse ses prévisions de livraisons annuelles, l'expiration du crédit d'impôt entretenant la morosité du secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions dans le premier paragraphe)

Rivian Automotive RIVN.O a abaissé jeudi le point médian de sa fourchette de prévisions de livraisons annuelles, alors que le fabricant de véhicules électriques s'apprête à vivre quelques trimestres incertains en raison de l'expiration des crédits d'impôt fédéraux, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 7% dans les premiers échanges.

Malgré un bond de près de 32 % des livraisons, Rivian et l'industrie des véhicules électriques sont confrontés à des perspectives incertaines après que le Congrès américain, par le biais d'une législation radicale, a décidé d'abolir un crédit d'impôt de 7 500 dollars sur le leasing sur lequel les fabricants de VE comptaient depuis longtemps pour stimuler les ventes.

Ce crédit d'impôt a expiré mardi. Les analystes et les experts avaient prédit que les ventes de VE et le leasing chuteraient après son expiration, mais qu'une ruée sur les VE de la part des acheteurs désireux de devancer la date limite précéderait la baisse.

Rivian a réduit ses prévisions de livraisons annuelles à un nombre de véhicules compris entre 41 500 et 43 500, dont le point médian est inférieur de 500 véhicules à celui de sa prévision précédente, comprise entre 40 000 et 46 000 voitures.

La société a livré 13 201 véhicules au troisième trimestre, contre une estimation de 12 690 véhicules, selon les analystes interrogés par Visible Alpha.

Outre la suppression des crédits d'impôt à la consommation, l'imposition de droits de douane élevés sur les importations de pièces automobiles a frappé les fabricants de véhicules électriques en augmentant les coûts de fabrication et en comprimant les marges.

Les droits de douane ont poussé les constructeurs automobiles à réorganiser leurs chaînes d'approvisionnement, à réduire leur dépendance à l'égard de l'étranger et à augmenter leurs investissements aux États-Unis - une politique mise en avant par l'administration Trump.

La hausse des coûts des véhicules pourrait porter un coup aux marges de Rivian, alors qu'elle cherche à accroître sa rentabilité avant le lancement de ses SUV R2, plus abordables, l'année prochaine.

Rivian devrait publier ses résultats financiers du troisième trimestre le 4 novembre, après la clôture des marchés.