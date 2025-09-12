Rivian rappelle plus de 24 000 véhicules américains en raison d'un défaut du logiciel d'assistance routière, selon la NHTSA

Rivian RIVN.O rappelle 24 214 véhicules électriques R1S et R1T en raison d'un défaut de logiciel qui pourrait entraîner une mauvaise identification des véhicules de tête par le système d'assistance routière mains libres, a déclaré vendredi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Le problème concerne certains véhicules Rivian 2025 équipés d'une ancienne version du logiciel aux États-Unis, a indiqué la NHTSA.

Plus de 99 % des véhicules ont été corrigés grâce à une mise à jour logicielle publiée en juin,a indiqué Rivian dans un communiqué.

Le défaut a été identifié après un incident impliquant un véhicule de modèle 2025 R1S, où le système a mal classé un véhicule à faible vitesse et où le conducteur n'a pas réussi à garder le contrôle.

"Rivian n'a connaissance d'aucune blessure liée à ce problème", a déclaré la société.

Les constructeurs automobiles sont de plus en plus en concurrence pour mettre en place des fonctions avancées d'aide à la conduite telles que l'assistance au maintien de la trajectoire et le régulateur de vitesse adaptatif.

Rivian a également travaillé sur le site sur les systèmes mains libres et "eyes-off" dans le cadre de ses efforts en faveur de la technologie de conduite autonome.