Rivian progresse après que TD Cowen a relevé son estimation de prix, estimant que la demande de R2 est forte

10 mars - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O augmentent de 5 % à 16,67 $ dans les transactions de pré-marché
** TD Cowen relève la notation de "Hold" à "Buy"; augmente le PT de 17$ à 20$
** Le courtier estime la demande de R2 à 212k-335k unités une fois que la production sera étendue, ce qui suggère une hausse du consensus à 2028
** Nous pensons que le sentiment américain à l'égard des véhicules électriques est sur le point de toucher le fond, la prochaine phase de croissance de la demande arrivant probablement plus tôt que certains ne le pensent (2027-28)," a déclaré TD Cowen
** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 20 % depuis le début de l'année
