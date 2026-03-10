 Aller au contenu principal
Rivian progresse après que TD Cowen a relevé son estimation de prix, estimant que la demande de R2 est forte
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 12:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 mars - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Rivian RIVN.O augmentent de 5 % à 16,67 $ dans les transactions de pré-marché

** TD Cowen relève la notation de "Hold" à "Buy"; augmente le PT de 17$ à 20$

** Le courtier estime la demande de R2 à 212k-335k unités une fois que la production sera étendue, ce qui suggère une hausse du consensus à 2028

** Nous pensons que le sentiment américain à l'égard des véhicules électriques est sur le point de toucher le fond, la prochaine phase de croissance de la demande arrivant probablement plus tôt que certains ne le pensent (2027-28)," a déclaré TD Cowen

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté d'environ 20 % depuis le début de l'année

Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
15,8700 USD NASDAQ +3,25%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/03/2026 à 12:54:57.

