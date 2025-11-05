Rivian profite de la ruée vers les crédits d'impôt pour les véhicules électriques pour dépasser son estimation de chiffre d'affaires et s'attendre à une baisse des coûts tarifaires

(Mise à jour des actions, ajout de détails et de contexte aux paragraphes 6-7, 11-12) par Akash Sriram et Abhirup Roy

Rivian Automotive RIVN.O a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires du troisième trimestre mardi, alimenté par de fortes livraisons alors que les consommateurs américains se sont empressés de profiter d'une incitation fiscale fédérale pour l'achat de véhicules électriques avant qu'elle n'expire.

Les actions de la société basée à Irvine, en Californie, ont augmenté de plus de 4 % après la cloche.

La société a déclaré le mois dernier avoir livré 13 201 véhicules au troisième trimestre, soit une hausse de 32 % par rapport à l'année précédente, mais a légèrement abaissé le point médian de ses prévisions pour l'ensemble de l'année à environ 42 500 unités, car elle se prépare à une baisse de la demande en raison de l'expiration du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars.

"Le mois d'octobre va être un peu bizarre, parce qu'il y a eu une forte poussée vers l'avant. Mais en fin de compte, nous pensons que (la demande) ressemble à ce que nous pensions qu'elle était avant", a déclaré le directeur général RJ Scaringe à Reuters.

Les premiers indicateurs suggèrent que les ventes américaines de VE ont ralenti en octobre après un mois de septembre record, a déclaré la société d'études de marché Edmunds, ajoutant que les prix moyens ont augmenté pour atteindre presque un record de 65 021 dollars, ce qui indique que les acheteurs d'octobre étaient plus engagés dans l'adoption des VE que dans la recherche de bonnes affaires.

Rivian s'attend également à un allègement partiel de la compensation tarifaire de 3,75 % de l'administration Trump pour les VE fabriqués aux États-Unis, ce qui devrait contribuer à atténuer les pressions sur les coûts.

Les coûts tarifaires sur les véhicules nouvellement construits devraient tomber à quelques centaines de dollars par véhicule lorsque les changements de politique prendront effet, contre environ 2 000 dollars actuellement, a déclaré la directrice financière Claire McDonough.

Le chiffre d'affaires de Rivian pour le troisième trimestre s'est élevé à 1,56 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,5 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré une perte nette ajustée de 65 cents par action, inférieure à l'estimation de 72 cents par action.

Rivian a déclaré qu'elle restait sur la bonne voie pour commencer la production de son SUV R2 plus abordable au cours du premier semestre de l'année prochaine.

Le mois dernier, la société a licencié environ 4,5 % de ses effectifs , soit plus de 600 employés, et a accepté de régler un recours collectif de 2022 pour 250 millions de dollars, alors qu'elle se concentre sur le lancement du R2.

Mardi également, Rivian a dévoilé Mind Robotics, une startup de robotique industrielle qu'elle a créée ce mois-ci grâce à un financement externe de 110 millions de dollars.