Rivian procède au rappel d'environ 100 700 véhicules en raison d'un problème d'affichage de la caméra de recul

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reformulation du premier paragraphe pour inclure la réponse de Rivian)

Le constructeur de véhicules électriques Rivian Automotive RIVN.O a annoncé mercredi qu’il procédait au rappel d’environ 100 700 véhicules, soit la majorité de ceux produits à ce jour, en raison d’un problème logiciel pouvant entraver l’affichage de la caméra de recul.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le rappel concerne certains pick-up R1T des années 2022 à 2026, certains SUV R1S des années 2022 à 2027 et certains modèles R2 de 2027, a précisé Rivian. Il s'agit d'un problème de non-conformité aux normes de sécurité américaines et canadiennes en matière de visibilité arrière.

* Dans un communiqué envoyé par e-mail, le constructeur de véhicules électriques a déclaré à Reuters que, dans de rares cas où le contrôle de stabilité est désactivé, “un message de sécurité demandant de réactiver le contrôle de stabilité peut recouvrir le champ de vision de la caméra de recul lors de l’enclenchement de la marche arrière, jusqu’à ce que le véhicule se mette en mouvement”.

* Plus de 95 % des véhicules concernés ont déjà bénéficié d’une mise à jour logicielle, a précisé la société, ajoutant que tous les véhicules produits après le 10 août intègrent déjà la version mise à jour du logiciel.