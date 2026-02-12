Rivian prévoit un bond des livraisons en 2026 grâce au lancement de SUV R2 plus petits et plus abordables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Rivian prévoit d'augmenter ses livraisons de véhicules de 53 % en 2026

*

Le SUV R2 est considéré comme la clé de l'expansion au-delà de la gamme haut de gamme

*

Les investissements pour 2026 devraient se situer entre 1,95 milliard et 2,05 milliards de dollars

(Réécriture du paragraphe 1, mise à jour des actions, ajout du contexte dans les paragraphes 2 à 5) par Akash Sriram et Abhirup Roy

Les résultats de Rivian Automotive ont battu les objectifs de Wall Street et le fabricant de véhicules électriques a alimenté les attentes pour son rival Model Y, affirmant que ses nouveaux SUV R2 abordables entraîneraient un bond de 53 % des livraisons en 2026.

Les actions de la société, connue pour sa famille R1 de SUV et de camionnettes électriques, ont bondi de plus de 14 % dans les échanges après les heures de bureau.

Le nouveau modèle, dont le prix est d'environ 45 000 dollars, est considéré comme essentiel pour le succès de Rivian, car la demande de VE a diminué à la suite de l'expiration des crédits d'impôt fédéraux l'année dernière.

Scaringe a déclaré à Reuters que les volumes pour le pick-up R1T, le SUV R1S et ses camionnettes de livraison électriques resteraient largement stables par rapport aux niveaux de 2025, lorsque la société a livré 42 247 véhicules.

"La croissance est vraiment, bien sûr, ce que nous voyons dans la R2", a-t-il dit. Cela implique plus de 22 000 livraisons de véhicules R2 en 2026, bien plus que les 13 400 livraisons attendues par Wall Street.

Cependant, la préparation du lancement de la R2 au deuxième trimestre, ainsi que les efforts de Rivian pour développer les fonctions de conduite autonome en interne, seront très gourmands en capitaux.

Les dépenses d'investissement devraient presque doubler pour atteindre entre 1,95 milliard et 2,05 milliards de dollars, a déclaré Rivian, soit plus que les 1,92 milliard de dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 1,29 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,26 milliard de dollars.

La perte ajustée avant intérêts, impôts et amortissements devrait se situer entre 2,1 milliards et 1,8 milliard de dollars, contre une estimation de 1,81 milliard de dollars.

La perte ajustée par action s'est élevée à 54 cents, inférieure aux estimations de 68 cents.

Le constructeur automobile s'attend à ce que les livraisons se situent entre 62 000 et 67 000 véhicules cette année, ce qui correspond largement aux estimations de 64 130 véhicules en 2026, selon les données de Visible Alpha.

Le quatrième trimestre a marqué la première période de déclaration complète après l'expiration du crédit d'impôt fédéral de 7 500 $ sur les achats de VE à la fin du mois de septembre, ce qui a fait augmenter les prix et ralentir les livraisons de VE, y compris pour le leader du marché Tesla

TSLA.O .

Les analystes pensent que le modèle R2, moins cher, aidera Rivian à compenser la perte liée à l'expiration des crédits d'impôt et à stimuler la demande, étant donné qu'un prix plus bas attirerait un plus grand nombre d'acheteurs.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 3,58 milliards de dollars à la fin du mois de décembre, contre 4,44 milliards de dollars à la fin du mois de septembre.