Rivian licencie des centaines de salariés, selon le WSJ

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La start-up spécialisée dans les véhicules électriques Rivian RIVN.O a licencié mardi des centaines d'employés, une mesure visant à rendre l'entreprise rentable alors qu'elle s'apprête à lancer un nouveau modèle phare, selon le Wall Street Journal.
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