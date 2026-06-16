Rivian licencie des centaines de salariés, selon le WSJ

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La start-up spécialisée dans les véhicules électriques Rivian RIVN.O a licencié mardi des centaines d'employés, une mesure visant à rendre l'entreprise rentable alors qu'elle s'apprête à lancer un nouveau modèle phare, selon le Wall Street Journal.