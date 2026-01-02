 Aller au contenu principal
Rivian dévoile sa production et ses livraisons pour 2025
information fournie par AOF 02/01/2026 à 14:53

(AOF) - Rivian Automotive a annoncé la production de 10974 véhicules au cours du quatrième trimestre 2025 dans son usine de Normal dans l’Illinois. Sur la même période, le concepteur et fabricant de véhicules électriques a livré 9745 voitures. Au total, sur l’ensemble de l’exercice, la société a fabriqué 42284 unités et en vendu 42247. Le groupe explique que ces données trimestrielles et annuelles sont conformes à ses prévisions.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

RIVIAN AUTO RG-A
19,9800 USD NASDAQ +1,37%
