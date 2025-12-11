Rivian chute et annonce une puce d'IA personnalisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Les actions de Rivian RIVN.O chutent de 8,5 % à 16,01 $ dans les échanges de l'après-midi ** RIVN dévoile la première puce informatique personnalisée pour la conduite autonome et un nouveau forfait payant d'assistance à la conduite appelé Autonomy+

** Rivian déclare que son objectif à long terme est l'autonomie de niveau 4, dans laquelle un véhicule peut fonctionner sans intervention humaine dans certaines conditions

** La nouvelle puce, appelée Rivian Autonomy Processor, augmentera la capacité des véhicules à traiter les données provenant des caméras, du LIDAR et d'autres capteurs

** RIVN lance également un assistant IA pour gérer certaines fonctions du véhicule, se synchroniser avec les applications et signaler les problèmes de réparation potentiels

** Jusqu'à la clôture de mercredi, le titre RIVN a progressé de plus de 30 % depuis le début de l'année