Rivian bien orienté, Jefferies passe à l'achat

Le titre Rivian Automotive est particulièrement entouré à Wall Street ( 5,41%, à 12,08 dollars), soutenu par Jefferies qui est passé de conserver à acheter, en maintenant sa cible de cours à 17 dollars, soit un potentiel de hausse de 48%.

Pour se justifier, la banque d'investissement américaine estime que le troisième trimestre de la société spécialisée dans les véhicules électriques marque une accélération vers une marge brute automobile positive. Les analystes relèvent également que le modeste relèvement des perspectives annuelles prolonge une série de surprises positives sur le plan de l'exécution opérationnelle et de la discipline financière, tandis que le financement leur semble largement sécurisé tout au long de la période de consommation de trésorerie.

Jefferies ajoute que la récente correction d'environ 30% offre un nouveau point d'entrée.