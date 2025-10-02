 Aller au contenu principal
Rivian Automotive sanctionné après la révision à la baisse de son objectif de livraison annuel
information fournie par AOF 02/10/2025 à 16:19

(AOF) - Rivian Automotive (- 6,71 %, à 13,63 dollars) dégringole en bourse après avoir réduit sa prévision de livraison de véhicules pour l’ensemble de l’année 2025. Le constructeur de camions, camionnettes et SUV électriques table désormais sur un total compris entre 41 500 et 43 500 véhicules, contre une précédente fourchette allant de 40 000 à 46 000 unités. Le groupe a également annoncé avoir produit 10 720 véhicules au troisième trimestre, pour 13 201 unités livrées.

