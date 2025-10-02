Rivian Automotive sanctionné après la révision à la baisse de son objectif de livraison annuel

(AOF) - Rivian Automotive (- 6,71 %, à 13,63 dollars) dégringole en bourse après avoir réduit sa prévision de livraison de véhicules pour l’ensemble de l’année 2025. Le constructeur de camions, camionnettes et SUV électriques table désormais sur un total compris entre 41 500 et 43 500 véhicules, contre une précédente fourchette allant de 40 000 à 46 000 unités. Le groupe a également annoncé avoir produit 10 720 véhicules au troisième trimestre, pour 13 201 unités livrées.
AOF - EN SAVOIR PLUS
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer