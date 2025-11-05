 Aller au contenu principal
Rivian améliore ses résultats trimestriels
information fournie par AOF 05/11/2025 à 14:13

(AOF) - Au troisième trimestre, Rivian a vu ses revenus bondir de 78,26% à 1,558 milliard de dollars, grâce à une base de comparaison favorable. De son côté, la marge brute s’est élevée à 24 millions de dollars, contre -392 millions de dollars un an plus tôt, et l’Ebitda ajusté est ressorti à -602 millions de dollars, un peu inférieur aux attentes (-568 millions de dollars). Le spécialiste des camions, camionnettes et SUV électriques a également rassuré sur les droits de douane, estimant qu’ils étaient désormais de quelques centaines de dollars par véhicule, contre environ 2 000 dollars auparavant.

Les objectifs ont été confirmés et le groupe livrer entre 41 500 et 43 500 véhicules cette année. L'Ebitda ajusté est attendu entre -2 et -2 milliards de dollars et la marge brute à l'équilibre.

